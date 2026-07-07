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Госдума приняла ряд законов в поддержку участников СВО и их семей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла ряд законов в поддержку участников СВО и их семей.

В частности, одним из законов предусматривается предоставление в первоочередном порядке детям Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства.

Другой закон, принятый во вторник Госдумой, устанавливает отдельные меры поддержки гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, и членам семей указанных граждан, погибших при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

Еще одним принятым законом закрепляется за отдельными лицами из числа ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность, право на однократную подачу в территориальный орган Социального фонда России, осуществляющий им ежемесячную денежную выплату, заявления о предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги), без ограничения по месяцу подачи такого заявления.

Раньше, чтобы получать вместо ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг - лекарства, санаторно-курортное лечение, - ветеран должен был до 1 октября написать заявление об отказе от денежной компенсации, и только с января следующего года он начинал получать помощь в натуральной форме, пояснил журналистам член комитета Госдумы по ЖКХ Илья Вольфсон.

"Это непозволительно долго. Закон эту проблему решает. Теперь ветеран боевых действий, получивший инвалидность, может подать заявление в Социальный фонд о предоставлении набора социальных услуг. И помощь начнёт поступать уже с 1-го числа месяца, следующего за подачей заявления", - добавил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напоминал, что "для обеспечения целей СВО и поддержки наших солдат, офицеров и добровольцев с 2022 года принято 173 федеральных закона, создана правовая система, которая постоянно совершенствуется".

Госдума
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