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Лавров обсудил с главой комиссии Африканского союза расширение взаимодействия

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Продвижение многопланового сотрудничества в сферах безопасности, экономики и финансов, промышленности и энергетики обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров с председателем комиссии Африканского союза Махамудом Али Юсуфом.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Россией и панафриканской организацией. Значительное внимание уделено продвижению многопланового сотрудничества в сферах безопасности, экономики и финансов, промышленности и торговли, образования, энергетики, природопользования, сельского хозяйства, здравоохранения, мирного освоения космического пространства", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Там отмечается: "Зафиксирована близость подходов к подавляющему большинству вопросов региональной и международной повесток дня. Отмечена востребованность тесной российско-африканской координации по разблокированию кризисных ситуаций в соответствии с принципом "африканским проблемам - африканское решение". Лавров выразил неизменный настрой Москвы и далее содействовать стремлению Афросоюза к формированию эффективной архитектуры безопасности на континенте, достижению африканскими странами полного экономического, финансового, технологического и энергетического суверенитета".

"Подтверждена договорённость о придании политическим консультациям регулярного характера в интересах выстраивания долгосрочной архитектуры взаимодействия России и Африканского союза. По итогам плодотворной дискуссии принято Совместное заявление, нацеливающее обе стороны на дальнейшее расширение связей по всем направлениям", - подчеркнули в МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров Африканский союз
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