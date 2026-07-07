Лантратова и Шадаев обсудили вопросы защиты персональных данных

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что обсудила с главой Минцифры Максутом Шадаевым вопросы, касающиеся защиты персональных данных и развития портала госуслуг.

"С Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым (...), опираясь на обращения, которые поступают в Аппарат УПЧ, обсудили ряд вопросов, касающихся защиты персональных данных, развития портала Госуслуг", - написала она в мессенджере и добавила, что обсудила с министром вопросы доступных и удобных цифровых сервисов.