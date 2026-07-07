Один человек погиб и четверо пострадали из-за удара ВСУ по торговой базе в Мелитополе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате украинского удара по торговой базе в Мелитополе (Запорожская область), сообщил губернатор региона Евгений Балицкий во вторник.

"В результате атаки БПЛА противника по торговой базе в Мелитополе погиб мужчина 1987 года рождения. Также четыре человека пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, жизни пострадавших вне опасности. На месте работают оперативные службы.