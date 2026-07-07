Поиск

Один человек погиб и четверо пострадали из-за удара ВСУ по торговой базе в Мелитополе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате украинского удара по торговой базе в Мелитополе (Запорожская область), сообщил губернатор региона Евгений Балицкий во вторник.

"В результате атаки БПЛА противника по торговой базе в Мелитополе погиб мужчина 1987 года рождения. Также четыре человека пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, жизни пострадавших вне опасности. На месте работают оперативные службы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июля 2026 года Военная операция на Украине
Запорожская область Евгений Балицкий Мелитополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла закон о сокрытии на кадастровой карте объектов обороны и ТЭК

Новак поручил властям и НК принимать все меры для недопущения сбоев в поставках топлива

 Новак поручил властям и НК принимать все меры для недопущения сбоев в поставках топлива

"Роскосмос" заключил контракты на снимки дистанционного зондирования Земли на 5 млрд руб.

 "Роскосмос" заключил контракты на снимки дистанционного зондирования Земли на 5 млрд руб.

В Минцифры заявили, что в РФ не рассматривается введение платы за зарубежный трафик

 В Минцифры заявили, что в РФ не рассматривается введение платы за зарубежный трафик

Володин назал безответственным главу Минтруда в вопросе трудоустройства мигрантов вне квот

С 1 сентября отели РФ будут обязаны заселять туристов без документов через Max

 С 1 сентября отели РФ будут обязаны заселять туристов без документов через Max

В Москве рассчитывают на успех посреднических усилий США по Украине
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10382 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов