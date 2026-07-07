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Песков считает, что в Европе могут прийти к власти политики, более открытые к диалогу с РФ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о вероятности того, что в будущем в странах Европы у власти будут лидеры, которые будут стремиться к диалогу с Россией.

"С трудом можно представить, чтобы нынешнее поколение политиков в Европе инициировало диалог с Россией", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

"Но при этом время меняет все. Вскоре будут новые политики в Европе, новые лидеры. И кто знает? Возможно, они будут более открыты к диалогу, поскольку нельзя решить сложные проблемы без диалога", - отметил он.

Дмитрий Песков Европа
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