Песков посоветовал странам Европы наладить диалог с Москвой

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Странам Европы следовало бы возобновить диалог с Россией, в Москве к таким контактам готовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Им следовало бы возобновить диалог с Россией как можно скорее. Мы открыты и готовы к этому", - сказал он в интервью швейцарскому изданию "Вельтвохе".

Песков подчеркнул, что РФ не является угрозой для Европы. "Вам следует прислушиваться к нашим опасениям. Если не прислушиваться, то будут проблемы", - добавил он, отвечая на вопрос о том, как себя должны повести европейские страны.