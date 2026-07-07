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Песков назвал отличием Трампа от европейских лидеров готовность обсуждать проблемы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отличается от его европейских коллег готовностью обсуждать спорные вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он отличается от европейских политиков тем, что он предпочитает решать проблемы через переговоры. Это соответствует и нашему подходу", - сказал он в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Песков подчеркнул, что такие контакты не означают, что стороны во всем согласны. "Но, по крайней мере, мы будем продолжать разговаривать. И мы приветствуем такой подход", - сказал он.

Дмитрий Песков Дональд Трамп
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