Песков считает, что Макрону следует выполнить обещания о звонке Путину

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона рассчитывает, что президент Франции Эммануэль Макрон выполнит обещание и позвонит российскому коллеге Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы и дальше будем открыты к диалогу. Мы и дальше будем рассчитывать, что после тысячи заявлений Макрон все-таки возьмет телефон и позвонит президенту Путину, а не будет просто повторять, что позвонит Путину через неделю, месяц, год", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Он отметил, что Россия будет "сохранять терпение и ждать" этого звонка.