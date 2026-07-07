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Заместителя генсека ООН пригласили на Глобальный цифровой форум в Москве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россия пригласила заместителя Генерального секретаря ООН, специального посланника по цифровым и новейшим технологиям Амандипа Сингха Гилла (Индия) на второй Глобальный цифровой форум, который пройдет в Москве 17-19 сентября этого года, сообщил МИД РФ.

Согласно сообщению, замглавы МИД России Александр Алимов встретился с Гиллом во вторник "на полях" первого заседания Глобального диалога ООН по управлению искусственным интеллектом.

"Рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества на площадке ООН в области цифровых технологий с упором на ИИ. С российской стороны подтверждена поддержка центральной роли ООН в формировании справедливой системы международного сотрудничества в области использования ИИ. Выражена надежда на выстраивание конструктивной и содержательной работы в профильных механизмах ООН - Глобальном диалоге и Независимой международной научной группе", - информирует российское внешнеполитическое ведомство.

"Гиллу передано приглашение на второй Глобальный цифровой форум (Москва, 17-19 сентября)", - сказано в сообщении.

МИД РФ ООН
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