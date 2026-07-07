РФ внесет $2 млн на реализацию гуманитарных проектов на Кубе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россия с 2018 по 2025 годы направила в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН $18 млн для реализации гуманитарных проектов на Кубе, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"На 2026 год предусмотрен взнос в размере $2 млн", - сказал он в ходе заседания ГА ООН по теме "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы".

По его словам, Россия также финансирует долгосрочные проекты, направленные на укрепление продовольственной устойчивости страны. Так, в 2021–2025 годах осуществлялось финансирование проекта ВПП по развитию устойчивой системы школьного питания на Кубе с общим бюджетом $5 млн.

"Несмотря на создаваемые внешние препятствия, работа по оказанию помощи продолжается. По информации МЧС России, партия гуманитарного груза, включающая 211 тонн подсолнечного масла, обогащенного витаминами А и D, предназначенная для доставки в порт Сантьяго-де-Куба, временно задержалась в Венесуэле, однако остается частью реализуемой программы поддержки кубинского населения", - сказал министр.

Колокольцев подчеркнул солидарность России с народом и правительством Кубы, а также выразил уверенность в продолжении укрепления уз дружбы, взаимной поддержки, помощи и всестороннего развития.

Говоря о санкциях США в отношении Кубы, российский министр заявил, что блокада несет экономические издержки, затрудняет осуществление социально-экономических реформ в стране, лишает страну доступа к современным технологиям, энергоресурсам, инвестициям.

"Многолетние нелегитимные санкционные меры препятствуют полноценному функционированию национальной финансовой системы, не позволяют местным экономоператорам в полной мере использовать возможности мировых финансовых рынков и соответствующих институтов развития. Наносится значительный и неоправданный ущерб благосостоянию и здоровью простых людей, провоцируется социальная напряженность", - сказал Колокольцев.

Он отметил, что США де-факто реализуют циничную стратегию по свержению неугодного политического строя, не считаясь с невыносимыми лишениями и страданиями миллионов кубинских граждан.

По его словам, "обеспечение Кубы топливом сегодня – это уже не вопрос торговли, это гуманитарная проблема".

Кроме того, отметил министр, суточный дефицит электрогенерации достигает на Кубе 2100-2200 МВт, имеют место постоянные веерные отключения электроэнергии, в отдельных регионах – до 30 часов.

Он напомнил, что российский танкер "Анатолий Колодкин" смог 31 марта доставить на Кубу 100 тыс. тонн сырой нефти в качестве гумпомощи.

"Из-за американского эмбарго на Кубе складывается критическая ситуация. По подсчетам специалистов, падение ВВП в первом квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. составило порядка 20-24%. Показатель инфляции за январь-март с.г. достиг более 13%, тогда как цены на сельхозпродукцию выросли на 31%", - сказал Колокольцев.

Он также отметил резкое увеличение младенческой смертности. Под угрозой срыва находится национальная прививочная программа.

"Вместе с тем, показательно, что кубинская экономика демонстрирует невиданную устойчивость перед лицом беспрецедентного давления США. В июне правительство Кубы объявило о проведении крупнейших реформ по либерализации экономики Острова за последние 15 лет, пакет которых состоит из 176 пунктов. Власти предметно учли предложения экспертов и мнение общественности, касающиеся трансформации экономической и социальной модели", - сказал Колокольцев.