Военные РФ сообщили о поражении 190 БПЛА ВСУ над регионами и акваториями морей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что во вторник в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 190 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.