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Военные РФ сообщили о поражении 190 БПЛА ВСУ над регионами и акваториями морей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что во вторник в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 190 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны ВСУ
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