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Топливо по QR-кодам будут продавать в Севастополе в среду

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе в среду будут продавать по QR-кодам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

Заправка в канистры топлива по-прежнему запрещена.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Севастополь Михаил Развожаев
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