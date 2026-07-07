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Колокольцев отметил важность миротворческих операций ООН

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев встретился в Нью-Йорке с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Российский министр констатировал, что миротворческие операции ООН - значимый инструмент укрепления международной безопасности, благодаря которому за 78 лет удалось создать предпосылки для восстановления и поддержания устойчивого мира во многих странах и регионах", - говорится в сообщении.

Российский министр в ходе встречи выразил убеждение, что решения о будущем миротворческой деятельности ООН должны приниматься непосредственно в Организации. Кроме того, отметил он, важно оставить в фокусе внимания миротворцев достижение целей устойчивого примирения враждующих сторон через диалог с последующим выходом на политический процесс.

"Оптимальной площадкой для этого видится Специальный комитет Генеральной Ассамблеи ООН по миротворчеству, в работе которого участвуют крупнейшие страны - поставщики контингентов и принимающие государства. Именно Специальный комитет способен принимать наиболее квалифицированные решения по реформенным инициативам, продвигаемым Секретариатом ООН", - сказал Колокольцев.

Он напомнил, что на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России проводится подготовка как российских, так и иностранных миротворцев.

Колокольцев выразил уверенность в том, что итоги Пятого саммита начальников полиций государств - членов ООН послужат делу укрепления безопасности и стабильности в мире.

МВД России Владимир Колокольцев ООН
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