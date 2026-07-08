Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке, пострадали 14 человек

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Десять человек госпитализированы после дорожной аварии с участием вахтового автомобиля на Чукотке, всего в транспортном средстве находилось 14 человек, сообщает в среду ГУ МЧС РФ по региону.

"Авария произошла на 10-м километре автодороги в районе города Билибино. Водитель вахтового автомобиля допустил опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

Всего в салоне автомобиля находились 14 человек, десять пострадавших госпитализированы в Билибинскую районную больницу с травмами легкой и средней степени тяжести. Еще четырех человек после осмотра медиков отправили лечиться амбулаторно.