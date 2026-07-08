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Две туристки сорвались со скалы в Пермском крае, одна погибла

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Две туристки упали со скалы Камень Желтый в селе Кын Лысьвенского городского округа (Пермский край), одна из них погибла на месте, сообщает администрация округа в соцсети "ВКонтакте".

Вторая женщина находится в реанимации. Инцидент произошел 3 июля.

В канале регионального управления СК России в мессенджере Макс сообщается, что инцидент произошел во время сплава по реке Чусовая: 45-летняя женщина поднялась на скалу, чтобы сфотографироваться, сорвалась и упала в воду. Ее 46-летняя знакомая при попытке помочь также упала в воду и получила травму головы, впоследствии она была доставлена в медучреждение.

Как сообщила краевая прокуратура в своем телеграм-канале, группа туристов не была зарегистрирована.

Пермский край
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