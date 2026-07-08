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Аэропорт Сочи третий раз за сутки приостановил обслуживание рейсов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в международном аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи ночью в среду вводились дважды. Последние ограничения действовали более четырех часов.

Как сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем канале в Мах, в Сочи включена сирена системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА.

Аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

Сочи Росавиация
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