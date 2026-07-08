Аэропорт Сочи перешел на работу по согласованию

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

До этого около 20 минут для предприятия действовал запрет на отправку и прием самолетов, причем, такие ограничения вводили уже три раза с начала суток.

Как сообщал глава Сочи Андрей Прошунин, в городе действовала сирена системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА.

После всех перерывов аэропорт задерживает отправку 74 рейсов.

Судя по онлайн-табло аэропорта, на 11:00 по Москве, на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Победа", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, "Россия", "Нордстар" и "ЮТэйр" следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "Россия" в Казань, Петербург, Самару, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Тюмень, Омск и Уфу; "Ижавиа" в Ижевск; "Икар" в Орск, Иваново и Сыктывкар; "Северсталь" в Череповец и Ухту; "Победа" в Самару, Уфу, Пермь; "Нордстар" в Красноярск;"Ямал" в Тюмень, Салехард и Новый Уренгой; "ЮТэйр" в Тюмень, Сургут, Уфу; "Смартавиа" в Челябинск; "Северный ветер" в Уфу, Казань, Киров и Нижний Новгород; Red Wings в Саранск; "Уральские авиалинии" в Санкт-Петербург, Челябинск и Екатеринбург.

Не состоялся вылет нескольких рейсов в международном направлении: "Аэрофлота" в Стамбул (Турция) и Ереван (Армения); "Уральских авиалиний" в Анталью (Турция) и Душанбе (Таджикистан); "Ираэро" в Стамбул.