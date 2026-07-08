На Белгородчине безопасность сельхозработ обеспечивают РЭБ и мобильные огневые группы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области безопасность сельхозработ на полях обеспечивают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы, сообщил ИС "Вести" врио губернатора региона Александр Шуваев.

"Мы не можем перекрыть полностью все небо добровольческими формированиями "БАРС-Белгород". Где-то в глубине - мы на любом поле выставляем посты радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы, что позволяет полностью убирать урожай, либо делать посев, потом собирать урожай, следить за полями", - сказал он.

По его сведениям, из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области из оборота выведено 183 тысячи гектаров пашни.

"Возможно, будет и больше в связи с увеличением дальности полетов FPV-дронов. Но все эти земли (...) находятся под парами. Если все заканчивается, мы очень быстро сделаем посевы и будем выращивать сельскохозяйственные культуры", - пояснил Шуваев.

На помощь АПК Белгородской области федеральный центр выделил порядка 380 млн рублей. Сейчас власти обсуждают увеличение объема средств, чтобы оказать поддержку малому и среднему бизнесу, добавил глава региона.