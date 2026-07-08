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В Белгородском округе в результате атак БПЛА погиб мужчина

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Белгородском округе в результате атак БПЛА погиб мужчина, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

"Село Таврово Белгородского округа попало под удары беспилотников ВСУ, - написал он. - Есть погибший. От полученных ранений мужчина скончался на месте".

Также, по его сведениям, ранены еще шесть человек, среди них - несовершеннолетняя, она получила осколочные ранения, состояние тяжелое", - проинформировал Шуваев.

Ранее 8 июля оперштаб региона сообщил о пяти раненых в результате последних атак в регионе. Четверо из них будут лечиться в Белгороде.

За первую неделю июля в результате атак погибли 6 белгородцев, 54 были ранены, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. По его словам, в больницах остаются 22 пациента, в том числе трое детей. Один взрослый лежит в реанимационном отделении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июля 2026 года Военная операция на Украине
Александр Шуваев Андрей Иконников Белгородский округ Белгородская область
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