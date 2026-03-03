Поиск

На технологическое обеспечение продбезопасности в 2026 году выделят 19,8 млрд рублей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в 2026 году предусматривает 19,8 млрд рублей на поддержку нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", реализация которого началась в 2025 году, сообщает Минсельхоз.

Как сообщалось, в бюджете 2025 года на эти цели было заложено около 14,5 млрд рублей.

Нацпроект направлен на развитие селекции и генетики, биотехнологий, производства ветеринарных препаратов, сельхозтехники и оборудования, а также кадровое обеспечение АПК.

Согласно пресс-релизу, в 2025 году уровень самообеспеченности семенами отечественной селекции повысился почти до 70% против 62,5% в 2023 году (базовый год для этого нацпроекта), племенным маточным поголовьем молочного крупного рогатого скота - до 80% против 65% соответственно.

В 2025 году в содружестве с учеными были разработаны две технологии производства биотехнологической продукции - замороженных заквасок для кисломолочной продукции и кормового фермента липазы. В этом году ожидается запуск цеха по выпуску замороженных заквасок в Московской области, а также нового предприятия аналогичного профиля в Ярославской области. Завершается строительство и монтаж оборудования на новых заводах по производству лимонной кислоты в Тульской и Воронежской областях. Кроме того, одобрены заявки на предоставление льготных инвестиционных кредитов для строительства предприятия по выпуску кормовых ферментов в Белгородской области и кормовых аминокислот в Татарстане. Запуск запланирован на 2027 и 2028 годы соответственно.

Производство российских вакцин для животных увеличилось в 1,7 раза к базовому уровню. Вырос и уровень обеспеченности отечественными химико-фармацевтическими ветеринарными препаратами. Пять профильных лабораторий образовательных и научных организаций были оснащены современным оборудованием.

