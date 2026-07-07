Житель Нового Оскола ранен в результате взрыва БПЛА

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Житель Нового Оскола получил проникающее осколочное ранение бедра в результате взрыва беспилотника, сообщил оперштаб Белгородской области.

Пострадавшего доставят в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены остекление многоквартирного дома и два автомобиля.

В селе Старовщина Шебекинского округа при взрыве дрона загорелся автомобиль, его потушили. Посечено остекление частного дома и перебита линия электропередачи. В селе Белянка FPV-дрон ударил по предприятию - повреждены четыре транспортных средства.

В поселке Ракитное Ракитянского округа беспилотник атаковал коммерческий объект - повреждены остекление, фасад, навес здания и оборудование.