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Количество туроператоров по выездному туризму выросло за год на 10%

РСТ отмечает снижение спроса в том числе из-за боевых действий на Ближнем Востоке и задержек авиарейсов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Количество туроператоров по выездному туризму к лету 2026 года достигло 447, это более чем на 10% больше, чем годом ранее, растет также число турагентов и туроператоров по въезду, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Первое полугодие было непростым для туризма по многим причинам. Есть определенная коррекция спроса, связанная со многими причинами. В первую очередь, - снижением потребительской активности. Вторая тенденция - транспортные ограничения и задержки рейсов, а также ситуация на Ближнем Востоке, где были введены ограничения для организованного туризма. Но в сфере выездного туризма, если годом ранее было 400 туроператоров, сейчас это 447. Поэтому ни о каком сокращении речь не идет. Такая же ситуация и на турагентском рынке, рынке туроператоров внутреннего туризма и въездного", - сказал он.

По словам эксперта, значительным подспорьем для выездного туризма стало укрепление рубля. Несмотря на инфляцию, средний чек значительно не изменился, причем это касается и туристической, и транспортной составляющей.

Вице-президент РСТ напомнил, что в ходе кризиса на Ближнем Востоке туристическая отрасль снова показала стабильность и безопасность организованных путешествий.

"Фактически организованные туристы в очередной раз оказались более защищены благодаря продлению гостиниц за счет туркомпаний, перебронированию билетов за счет туркомпаний. И мы знаем, что только по оценкам Минэкономразвития, те дополнительные траты, которые понесли туркомпании в период обострения ближневосточного кризиса - это 7 млрд рублей", - напомнил он.

3 марта МИД и Минэкономразвития в связи с началом боевых действий между Ираном, Израилем и США рекомендовали россиянам не ездить в шесть стран Персидского залива, включая очень популярные у туристов ОАЭ, а туроператорам - приостановить продажи туров. Эти рекомендации были отменены 19 июня.

Дмитрий Горин Иран МИД Минэкономразвития ОАЭ РСТ США
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