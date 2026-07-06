Магаданская область, Забайкалье и ЯНАО лидируют по росту бронирований отелей на лето

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - На фоне общего замедления спроса на отели в российских регионах, в некоторых субъектах, в основном в Дальневосточном федеральном округе, бронирования на лето заметно выросли, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Согласно данным платформы для работы отелей TravelLine, традиционно наибольшая доля бронирований на лето приходится на Краснодарский край - 23,7% от общего объема, затем следуют Москва и Санкт-Петербург с почти равными показателями - 14,9% и 14,4% соответственно, далее - Ставропольский край (3,43%), Московская область (3%), Крым (3,09%), Татарстан (2,6%), Калининградская область (2,2%), Приморский край (1,7%)", - говорится в сообщении.

В тройке лидеров увереннее всего себя чувствуют Москва и Петербург - отели на лето в этих городах бронируются с небольшим приростом в 0,6%, по всему году рост чуть больше - 3% и 2,7% соответственно.

"Приморский край, занимающий последнюю позицию в топ-10, демонстрирует, тем не менее, лучшие показатели среди лидеров спроса по росту бронирований - плюс 11%. Регионов с заметным ростом на лето немного, но они есть, причем большинство - дальневосточные или сибирские. Это Амурская область (+12,6%), Еврейская автономная область (+19%), Забайкальский и Камчатский края (35% и 13% соответственно), Магаданская область (+44%), Ненецкий автономный округ (+10%), Омская область (+9%), Хабаровский край (+8,9%), Ямало-Ненецкий округ (+28%). Есть небольшой прирост и по некоторым северо-западным регионам страны (Архангельская, Новгородская области) и Поволжья (Нижегородская область)", - говорится в сообщении.

По данным РСТ, главное летнее направление - Краснодарский край - на лето показывает снижение в 8,8%, а в целом по году чуть меньше - минус 5,6%. Аналогичная ситуация с большинством участников топ-10 самых востребованных туристических регионов. Ставропольский край на лето потерял почти 14,8%, в целом по году - 12%, Московская область - 2,8% летом против 0,8% по году, Крым - почти 41% на лето и порядка 26% по году, Татарстан - 9,6% летом и 6,5% по году. У Калининградской области оба показатели практически равны - минус порядка 9%.

"Такие области Центральной России, как Костромская, Ивановская, Владимирская, Ярославская, Рязанская показывают на лето спад более 10-12%. Небольшой прирост лишь у Тверской и Калужской областей. Летний отдых на Северном Кавказе в этом году также бронируется заметно слабее, чем год назад. Снижение по отдельным республикам составляет от 10 до 21%. И только у Карачаево-Черкесии бронирования упали минимально - на 2,5%", - говорится в сообщении.

В целом по России число бронирований размещения на период с 1 мая по 30 сентября сократилось по сравнению с прошлым годом на 5,4%, а количество забронированных номеро-ночей - на 6,9%, и ощутимее всего - в наиболее бюджетных средствах размещения до 2* (-12,9%).