В РСТ сообщили о снижении бронирования номеров в российских отелях

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Бронирования номеров в российских отелях снизилось на 5,4% в мае-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"По данным сервиса для отелей TravelLine, количество бронирований на летний сезон (май-сентябрь) сократилось на 5,4%, а количество забронированных номеро-ночей - на 6,9%. Если смотреть бронирования на весь 2026 год, снижение выглядит менее выраженным: количество бронирований сократилось на 2%, а количество номеро-ночей - на 3,9%. Сегодня это говорит о том, что основные изменения происходят именно в высоком летнем сезоне, который формирует основную выручку большинства предприятий туристической отрасли", - написал он в соцсетях.

Также отмечается, что средняя стоимость номера (ADR) выросла менее чем на 2%.

"Для гостиничного рынка это очень показательный результат. Цена напрямую зависит от соотношения спроса и предложения. При более слабом спросе средства размещения сдерживают рост тарифов, используют более гибкую ценовую политику и стремятся сохранить загрузку", - пояснил Уманский.

Среди основных причин охлаждения интереса к путешествиям по России президент РСТ назвал снижение потребительской активности, укрепление рубля, которое сделало более привлекательным отдых за рубежом, проблемы с логистикой.