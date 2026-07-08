Госдума приняла закон о санации и реструктуризации в рамках реформы банкротства

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла закон, предусматривающий создание института добанкротной санации предприятий-должников и судебной процедуры реструктуризации долгов.

Соответствующие поправки в закон о несостоятельности были внесены комитетом Госдумы по собственности на этапе доработки ко второму чтению законопроекта, который изначально предусматривал изменения в части реализации сособственниками имущества права на преимущественный выкуп долей у иных его владельцев.

Адресная и комплексная санация, реструктуризация

Закон расширяет спектр реабилитационных механизмов, применяемых как до начала процедуры банкротства, так и в ее рамках. В частности, вводится механизм адресной внесудебной санации, которая позволит кредиторам и должнику урегулировать ситуацию, не прибегая к процедуре несостоятельности. Заключение соглашений возможно как с одним, так и с несколькими лицами, а их условия могут быть и одинаковыми, и разными для различных кредиторов. Отказ от заключенных соглашений не допускается, но могут быть предусмотрены условия их прекращения.

Кроме того, устанавливается запрет на оспаривание таких соглашений в суде, если соблюден ряд условий. Среди них требования, чтобы в заключении соглашения о внесудебной санации участвовали неаффилированные с должником кредиторы, обладавшие не менее чем 20% требований, а сведения о нем были раскрыты публично.

В отличие от адресной санации, комплексная будет утверждаться судом, ее срок не должен превышать четыре года, но может быть продлен еще на два года. Воспользоваться ей смогут исключительно крупные должники с балансовой стоимостью активов от 1 млрд рублей. Условия такой санации, в случае утверждения их судом, будут распространяться на всех кредиторов, в том числе и на не согласных с ними. Это возможно, если имеется поддержка независимых кредиторов, на которых приходится более 50% общей суммы обязательств должника без учета санкций и процентов, а также если соблюдается принцип, согласно которому условия для не участвующих в соглашении лиц не могут быть хуже предложенных для присоединившихся к соглашению.

Кроме того, документ устанавливает ряд требований к условиям комплексной санации. В частности, при ней не могут меняться порядок и срок уплаты обязательных платежей (налогов). Ранее обсуждался вариант, при котором изменения допускались с согласия ФНС.

Также устанавливается запрет на изменение в рамках комплексной санации порядка и сроков уплаты компенсаций в счет возмещения вреда жизни и здоровью граждан, алиментов, штрафов, вреда от преступления, на пересмотр без одобрения заказчика условий исполнения обязательств по контракту в рамках государственного оборонного заказа.

Закон меняет правила существующей процедуры реструктуризации долгов в судебном порядке. Ее инструментарий расширяется за счет возможности не только отсрочивать или рассрочивать погашение задолженности, но и проводить реорганизацию бизнеса, в том числе путем продажи части имущества. Срок реструктуризации - до четырех лет, но он может быть увеличен по решению собрания кредиторов вдвое.

Срок конкурсного производства

Закон ограничивает продолжительность деятельности компаний-банкротов в конкурсном производстве девятью месяцами, если нет специально оговоренных условий-исключений. В частности, основанием для продления деятельности может стать решение собрания кредиторов. В таком случае погашать расходы на обеспечение работы предприятия придется тем, кто голосовал за это - пропорционально размеру их требований, за исключением случаев, когда один или несколько кредиторов взяли на себя обязанность по внесению таких платежей.

Кроме того, в виде исключения продолжение работы будет возможно, если закрытие может привести к техногенным или экологическим катастрофам, вызвать угрозу жизни людей, остановку объектов социальной инфраструктуры. Также деятельность может быть продолжена в случае, если собственники бизнеса изъявят готовность компенсировать непогашенные текущие расходы и предоставят независимую гарантию на сумму не менее 5% требований кредиторов, включенных в реестр.

Торги-"качели"

Документ меняет правила реализации имущества банкротов, а именно будут разрешены аукционы с плавающим ценообразованием, когда торги могут идти не только на повышение, но и на понижение, если желающих купить имущество не будет.

Такой порядок станет доступен при продаже имущества, общая ликвидационная стоимость которого превышает 1 млрд рублей. Согласно документу, сначала актив будет трижды предлагаться по начальной цене, но если желающих купить его не будет, то стоимость будет снижаться до поступления первого предложения. После этого торги снова пойдут на повышение, однако если никто цену не повысит, то победителем признают первого озвучившего свое предложение претендента. Торги будут признаваться несостоявшимися, если цена упадет в ходе торгов до минимальной цены продажи, а желающих приобрести актив не появится.

Регистр управляющих

Предполагается, что к 2030 году в России будет создан государственный регистр управляющих, который формируется и ведется органом по регистрации. В нем будут содержаться данные о самих управляющих и их саморегулируемых организациях, в том числе показатели результативности - специальные баллы, рассчитываемые на основе сведений из судебных актов по завершенным процедурам банкротства. Они начисляются среди прочего в зависимости от сложности дела, процента погашения требований кредиторов, отсутствия нарушений и пр.

Закон не конкретизирует орган, который будет заниматься госрегистрацией управляющих, - его должно будет определить правительство РФ. Сейчас регистр управляющих создан Федеральной налоговой службой, он используется для расчета баллов и случайного выбора управляющих в делах о банкротстве, инициированных налоговыми органами.

Группы должников и СРО

Документ вводит разделение банкротов и профессиональных саморегулируемых организаций управляющих (СРО) на группы. К первой группе должников будут отнесены граждане, индивидуальные предприниматели (ИП), доход которых за предшествующий год не превышает 800 млн рублей, а также юридические лица при одновременном соблюдении двух условий: доход - не выше 800 млн рублей, стоимость активов - не более 300 млн рублей. Ко второй группе - компании и ИП, у которых эти показатели составляют до 2 млрд рублей и 1,5 млрд рублей соответственно, к третьей группе - более крупные должники.

СРО арбитражных управляющих, которые будут иметь право предлагать своих членов для проведения процедуры банкротства должника из той или иной группы, также разделят на три категории. Организации первой категории вправе предлагать кандидатуру управляющего только для должников первой группы, второй - для должников первой и второй групп, а третьей - для любой.

На включение организации в ту или иную категорию будет влиять количество завершенных ее членами процедур банкротства, число членов и их опыт, а также размер компенсационного фонда (формируется из взносов управляющих). Для СРО третьей категории минимальный размер компенсационного фонда будет самым большим - 400 млн рублей (депутаты и сенаторы предлагали - 200 млн рублей), второй - 100 млн рублей, первой - 50 млн рублей. Сейчас минимальный размер компфонда по закону - 50 млн рублей.

Кроме того, в законе появилось уточнение, согласно которому минимальный размер сформированного компенсационного фонда в расчете на одного члена саморегулируемой организации арбитражных управляющих должен составлять не менее 1 млн рублей. Требования к размеру компфондов будут ужесточаться поэтапно.