Госдума приняла закон о развитии технологий искусственного интеллекта

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон о регулировании отношений, возникающих в связи с разработкой, внедрением, использованием и применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Законом определяются основные понятия, включая определение самой технологии, и принципы регулирования отношений, связанных с ИИ, предусматриваются полномочия президента, правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, государственных корпораций и Банка России в сфере применения ИИ.

Законом вводятся такие категории моделей искусственного интеллекта, как суверенные и национальные, - для которых устанавливаются требования по локализации обработки данных на территории РФ с участием российских юридических лиц, а также меры поддержки разработчиков таких моделей искусственного интеллекта, в том числе в части доступа к данным, необходимым для обучения моделей.

В целях обеспечения прав граждан законопроектом предусматривается предоставление пользователям возможности размещения маркировки (информационного предупреждения) информационных материалов в аудио- и/или визуальной форме, созданных с использованием ИИ.

Учитывая важность вопроса безопасности применения ИИ на "чувствительных" объектах, таких как государственные информационные системы, законопроектом предусматриваются полномочия правительства РФ по установлению случаев, в которых допускается применение исключительно суверенных (или) национальных больших фундаментальных моделей.