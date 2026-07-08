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Госдума приняла закон о развитии технологий искусственного интеллекта

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон о регулировании отношений, возникающих в связи с разработкой, внедрением, использованием и применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Законом определяются основные понятия, включая определение самой технологии, и принципы регулирования отношений, связанных с ИИ, предусматриваются полномочия президента, правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, государственных корпораций и Банка России в сфере применения ИИ.

Законом вводятся такие категории моделей искусственного интеллекта, как суверенные и национальные, - для которых устанавливаются требования по локализации обработки данных на территории РФ с участием российских юридических лиц, а также меры поддержки разработчиков таких моделей искусственного интеллекта, в том числе в части доступа к данным, необходимым для обучения моделей.

В целях обеспечения прав граждан законопроектом предусматривается предоставление пользователям возможности размещения маркировки (информационного предупреждения) информационных материалов в аудио- и/или визуальной форме, созданных с использованием ИИ.

Учитывая важность вопроса безопасности применения ИИ на "чувствительных" объектах, таких как государственные информационные системы, законопроектом предусматриваются полномочия правительства РФ по установлению случаев, в которых допускается применение исключительно суверенных (или) национальных больших фундаментальных моделей.

В соответствии с законом, под такими моделями ИИ понимается программа для ЭВМ, основными характеристиками которой являются выполнение большого количества интеллектуальных задач на уровне, сопоставимом с человеком, предоставление информации, принятие решений или прогнозирование результатов по заданным человеком целям, а также содержание в такой программе не менее 1 млрд параметров.

Госдума
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