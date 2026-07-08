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Школам разрешат сократить в первых классах число часов математики в сентябре и октябре

Часы физкультуры сокращать не рекомендуется

Школам разрешат сократить в первых классах число часов математики в сентябре и октябре
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ скорректировало учебную нагрузку для младших школьников: в первых классах в сентябре и октябре допускается сокращение часов по ряду предметов, обозначены границы общего объема аудиторной работы за четыре года обучения - от 2 966 до 3 305 академических часов, домашние задания полностью исключены, говорится в письме министерства.

"С целью обеспечения адаптационного периода для первых классов в сентябре и октябре приказом № 729 установлена возможность сокращения общего числа часов, рекомендованных для изучения учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение", "Математика", "Окружающий мир", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)", и определена максимально возможная норма сокращения в процентах", - говорится в документе.

При этом содержание учебного предмета не сокращается.

Министерство не рекомендует сокращать количество уроков по учебному предмету "Физическая культура", так как двигательная активность является естественной потребностью детей младшего школьного возраста.

Минпросвещения также сообщило об изменениях в начальных классах общего объема аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года. В частности, согласно письму, он не может составлять менее 2 966 академических часов и более 3 305 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при пятидневной или шестидневной учебной неделе. Ранее он составлял не менее 2 954 академических часов и не более 3 345.

В первом классе обучение проводится без домашних заданий - позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена.

Минпросвещения
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