РСТ отметил, что российские туристы летом сократили расходы на отдых

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Стагнация либо снижение спроса летом 2026 года наблюдается на рынке внутреннего туризма во многих регионах, сократился средний чек поездки на отдых, сообщили эксперты на пресс-конференции Российского союза туриндустрии (РСТ) .

"По статистике платформы TravelLine, снижение бронирований отелей на лето составило 5,4%. Если мы говорим о бронированиях через туроператоров и турагентов, мы наблюдаем снижение в пределах 10% на фоне роста доли агрегаторов в загрузке средств размещения. Чувствительность туриста к цене очень высокая, он ищет самое выгодное предложение. Если в начале года средний рост цен по рынку составил от 10 до 15% к прошлому году, то уже в мае резко выросло количество акционных предложений и укрепился тренд на снижение цен повсеместно", - сообщила коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

"Сейчас мы говорим о среднем росте цен от 2 до 3%. При этом картина отличается в разных регионах. Так, например, Сочи и Петербург показывают отрицательную динамику цен, хоть и незначительную. Анапа работает по ценам прошлого года. Санатории Кавказских Минеральных Вод реализуют свой продукт с ростом цен более 10%", - добавила эксперт.

Эксперт РСТ, исполнительный директор сервиса бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко сообщила о снижении этим летом среднего чека бронирования объектов размещения впервые за многие годы. "Мы отдельно проанализировали три периода: июнь, июль и август как оставшуюся часть летнего сезона. И бархатный сезон, сентябрь - октябрь. По итогам июня снижение количества бронирования туристического жилья составило 15% год к году. Средний чек за ночь впервые за многие годы снижается по сравнению с прошлым годом. Суточная стоимость составила 5,6 тысячи рублей, это минус 3% к прошлому году. Причина снижения, скорее всего, не в том, что отельеры активно снижают цены. Безусловно, коррекция имеет место, но основная причина - что путешественники оптимизируют свои затраты, выбирают более доступные варианты размещения, более бюджетные направления", - сказала Гончаренко.

По ее словам, на июль и август темпы сокращения спроса снижаются пока до 10% год к году. Средний чек бронирования на этот период выше - 6,7 тысячи рублей в сутки.

"Бархатный сезон - сентябрь и октябрь - демонстрирует пока больший потребительский оптимизм. В настоящее время мы фиксируем прирост заказов на уровне 8%. Видимо, поездки откладываются на более поздний период, в том числе в ожидании, что ситуация будет стабилизироваться", - добавила эксперт.

Булах отметила, что лидирует по спросу на лето пляжный отдых, на первом месте - традиционно курорты Краснодарского края. "Рост продаж по сравнению с прошлым годом стабильно показывают Анапа и Геленджик. Крым, который до конца мая также демонстрировал стабильный рост, потерял положительную динамику, хотя бронирование на август и октябрь продолжают поступать ежедневно. С июня стали активно прирастать в динамике спроса Калининградская область и Приморье. На втором месте по популярности отдых в загородных средствах размещения в своем и соседнем регионе. Прирастают Тверская, Самарская, Нижегородская области, Московская область и регионы Дальнего Востока", - пояснила она.

По словам Булах, из-за транспортных проблем растут бронирования отелей с удобной логистикой. "В последние две недели мы видим рост бронирования объектов размещения, до которых легко добраться общественным транспортом. Длительный отпуск все чаще заменяется на две-три короткие поездки с экскурсионными, познавательными целями, и интерес к событийному туризму также растет", - добавила она.

В сегменте экскурсионных туров лидеры спроса традиционны - это Москва и Петербург.