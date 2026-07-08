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Лантратова сообщила о переговорах по возвращению россиян из украинского "теневого плена"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что у нее есть списки российских военнослужащих, которые находятся в украинском "теневом плену"; ведутся переговоры по их возвращению.

"Есть плен, который официальный, куда приезжают и представители МККК, и международные омбудсмены, но, помимо этого плена, есть большое количество подвалов, которые находятся на линии боевого соприкосновения. И эти лагеря не посещает Международный Красный Крест, а мы видим, что там происходит", - сказала Лантратова журналистам в среду.

"С этой историей мы тоже боремся, мы называем ее "теневой плен". У меня есть списки ребят, которые там находятся. Переговоры (по их) возвращению мы ведем", - заявила омбудсмен.

Яна Лантратова Украина
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