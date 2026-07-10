Человек погиб, еще один пострадал при ударе дрона по машине в белгородском селе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - FPV-дрон ударил по автомобилю в районе села Дмитриевка Шебекинского округа Белгородской области, есть жертва и пострадавший, сообщает оперативный штаб региона в пятницу.

"От полученных травм женщина скончалась на месте. (...) Супруга погибшей попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения грудной клетки, рук, ног и головы. После оказания помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.