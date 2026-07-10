В Белгородской области БПЛА атаковал машину главы террадминистрации

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области глава территориальной администрации и его водитель пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб региона.

"В селе Устинка Белгородского округа служебный автомобиль подвергся атаке дрона. Глава поселения и водитель получили осколочные ранения и акубаротравмы. Они доставлены в Яснозоренскую амбулаторию, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Машина повреждена", - говорится в сообщении.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа при атаке FPV-дрона получила повреждения "ГАЗель". В поселке Октябрьский взрывом дрона выбиты окна, посечены фасад, ограждение частного дома, а также повреждена кабина грузовика.

В селе Белянка Шебекинского округа дрон нанес повреждения грузовику. В самом Шебекине FPV-дрон взорвался во дворе частного дома - повреждены остекление, кровля и забор. Еще один дрон ударил по коммерческому объекту, вследствие чего загорелось оборудование - возгорание потушено. Повреждены окна, входная группа здания и два автомобиля.