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В Дагестане из-за непогоды остаются без света около 36 тысяч человек

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Дагестане из-за обильных дождей нарушено электроснабжение 62 населенных пунктов в шести муниципальных районах, сообщило управление МЧС по региону.

"Всего отключено свыше 8,4 тысячи домовладений, в которых проживают порядка 36 тысяч человек, в том числе более 7,5 тысяч детей. Без газоснабжения остаются 13 населенных пунктов в трех муниципальных районах", - говорится в сообщении.

В двух районах подтоплены 14 жилых домов и 18 приусадебных участков в двух районах республики.

Спасатели ведут круглосуточный мониторинг береговой зоны нескольких рек, контролируют развитие паводковой ситуации и оказывают помощь местным жителям.

В селе Ташкапур Левашинского района возникала угроза подтопления пяти жилых домов из-за подъема воды в реке Казикумухское Койсу, спасатели эвакуировали 27 человек, в том числе девять детей.

По последним данным МЧС, эвакуированы 106 человек, в том числе 34 ребенка, которые размещены у родственников.

Всего к ликвидации последствий привлечены около 230 человек и 77 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков 7-8 июля в 12 муниципалитетах Дагестана был закрыт ряд участков автодорог, что привело к нарушению транспортного сообщения с 60 населенными пунктами, также зафиксированы подтопления некоторых сел.

Режим ЧС из-за последствий непогоды был введен в Гергебильском районе Дагестана, где повышение уровня в реке Койсу привело к подтоплению нескольких сел и повреждению газопровода.

Дагестан МЧС
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