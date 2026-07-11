Движение восстановлено на 10 участках дорог в Дагестане после ливней

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Проезд транспорта налажен на десяти участках автодорог в ряде районов Дагестана, где ранее из-за обильных осадков 6-8 июля произошли сходы селей, оползни и камнепады, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики в субботу.

"Всего в результате непогоды были повреждены 34 участка автодорог и мостовых сооружений. Без транспортного сообщения было 99 населенных пунктов. По состоянию на 13:00 мск 11 июля дорожным службам уже удалось восстановить движение на 10 поврежденных участках автодорог, благодаря чему транспортное сообщение возобновлено с 46 населенными пунктами", - говорится в сообщении.

В Минтрансе Дагестана отметили, что в настоящее время прерванным остается транспортное сообщение с 53 селами в семи районах республики.

Дорожниками аварийно-восстановительные работы на дорогах проводятся круглосуточно. В ликвидации последствий непогоды задействованы 76 человек и 28 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате обильных осадков 6-8 июля произошел сход селей, оползней и камнепадов на ряд участков автодорог республиканского и муниципального значения.