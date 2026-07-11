Поиск

Движение восстановлено на 10 участках дорог в Дагестане после ливней

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Проезд транспорта налажен на десяти участках автодорог в ряде районов Дагестана, где ранее из-за обильных осадков 6-8 июля произошли сходы селей, оползни и камнепады, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики в субботу.

"Всего в результате непогоды были повреждены 34 участка автодорог и мостовых сооружений. Без транспортного сообщения было 99 населенных пунктов. По состоянию на 13:00 мск 11 июля дорожным службам уже удалось восстановить движение на 10 поврежденных участках автодорог, благодаря чему транспортное сообщение возобновлено с 46 населенными пунктами", - говорится в сообщении.

В Минтрансе Дагестана отметили, что в настоящее время прерванным остается транспортное сообщение с 53 селами в семи районах республики.

Дорожниками аварийно-восстановительные работы на дорогах проводятся круглосуточно. В ликвидации последствий непогоды задействованы 76 человек и 28 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате обильных осадков 6-8 июля произошел сход селей, оползней и камнепадов на ряд участков автодорог республиканского и муниципального значения.

Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Памфилова сообщила, что партии стали лучше готовиться к выборам в Госдуму

 Памфилова сообщила, что партии стали лучше готовиться к выборам в Госдуму

Движение на КрасЖД после схода вагонов с углем восстановлено в Красноярском крае

Продажа топлива открылась в Крыму на 99 АЗС

 Продажа топлива открылась в Крыму на 99 АЗС

Пожар на объектах хранения нефтепродуктов после атаки БПЛА в Ростовской области ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Твери полностью потушен

Топливо в Севастополе в субботу будет в свободной продаже на девяти АЗС

 Топливо в Севастополе в субботу будет в свободной продаже на девяти АЗС

Четыре судна подверглись атаке в Таганрогском заливе, один человек погиб

Российские войска за сутки улучшили позиции на нескольких направлениях

 Российские войска за сутки улучшили позиции на нескольких направлениях

15 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае

Число ликвидированных БПЛА, летевших на Москву, увеличилось до 21
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3026 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10459 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов