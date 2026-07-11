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Минобороны РФ сообщило о поражении дроном энергообьекта в Шостке

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар беспилотником "Герань-4" по подстанции 110 кВ в Шостке Сумской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"На подстанции зафиксирован пожар, объект выведен из строя", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны РФ заявило, что подстанция использовалась украинской армией.

Минобороны РФ сообщило, что беспилотником "Герань-2 Сикер" нанесен удар по подстанции 110 кВ в населенном пункте Мена Черниговской области.

Ведомство проинформировало, что в Сновске Черниговской области ударным беспилотником "Герань-2" уничтожен украинский железнодорожный локомотив.

"Объективным контролем зафиксировано уничтожение цели", - сказано в сообщении Минобороны РФ, которое распространило кадры ударов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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