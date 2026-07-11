В Брянской области за сутки уничтожено 134 украинских БПЛА

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ликвидации 134 украинских дронов за прошедшие сутки.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 134 (...) БпЛА самолетного типа", - написал он в своем канале в Мах в субботу.