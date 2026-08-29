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Кабин РФ выделил более 9,7 млрд руб. на субсидирование перевозок продукции АПК

Кабин РФ выделил более 9,7 млрд руб. на субсидирование перевозок продукции АПК
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило более 9,7 млрд рублей на субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге по льготным тарифам.

Как сообщает пресс-служба правительства, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Федеральные средства позволят возместить расходы железнодорожников на транспортировку агропромышленной продукции по льготным тарифам, сохранить стабильность на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия и в полном объёме выполнить экспортные обязательства с учётом сложившейся ситуации в Азово-Черноморском бассейне, отмечается в пресс-релизе.

"Важно, чтобы Минсельхоз и далее оперативно реагировал на нештатные ситуации и при необходимости был готов оказать помощь и сельхозпроизводителям, и регионам", - подчеркнул Мишустин, говоря о принятом решении на заседании правительства 27 августа.

Господдержка железнодорожных перевозок сельхозпродукции началась в 2019 году. Речь идёт о субсидиях перевозчикам на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на транспортировку такой продукции. Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправки грузов - как в вагонах, так и в контейнерах.

Михаил Мишустин
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