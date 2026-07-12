Топливо в Севастополе в воскресенье будет в свободной продаже на шести АЗС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Севастополе с 10:00 в воскресенье будет на шести АЗС сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в Max.

По-прежнему действует ограничение в объеме 20 литров на одну машину, продажа в канистры запрещена.

В воскресенье в городе также отпуск топлива ведется по QR-кодам.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.