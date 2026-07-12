Поиск

Умер подросток, раненный накануне при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мальчик, пострадавший накануне в результате атаки украинского дрона в Грайвороне, умер в больнице, сообщил оперативный штаб Белгородской области в воскресенье.

"В детской областной клинической больнице скончался ребёнок, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайворон. 13-летний мальчик находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боролись за него до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу в Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал ребенок, передвигавшийся на велосипеде. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июля 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Топливо в Севастополе в воскресенье будет в свободной продаже на шести АЗС

Умер подросток, раненный накануне при атаке дрона в Белгородской области

Аэропорты Пензы, Саратова, Ульяновска, Самары и Домодедово открыты

 Аэропорты Пензы, Саратова, Ульяновска, Самары и Домодедово открыты

Силами ПВО сбиты еще семь БПЛА, летевших на Москву

В Самарской области при атаке БПЛА погиб один человек, трое ранены

Силами ПВО уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву

 Силами ПВО уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву

Что произошло за день: суббота, 11 июля

Памфилова сообщила, что партии стали лучше готовиться к выборам в Госдуму

 Памфилова сообщила, что партии стали лучше готовиться к выборам в Госдуму

Движение на КрасЖД после схода вагонов с углем восстановлено в Красноярском крае
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3041 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10471 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 447 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов