Умер подросток, раненный накануне при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мальчик, пострадавший накануне в результате атаки украинского дрона в Грайвороне, умер в больнице, сообщил оперативный штаб Белгородской области в воскресенье.

"В детской областной клинической больнице скончался ребёнок, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайворон. 13-летний мальчик находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боролись за него до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу в Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал ребенок, передвигавшийся на велосипеде. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.