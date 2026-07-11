Памфилова сообщила, что партии стали лучше готовиться к выборам в Госдуму

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что политические партии стали лучше готовиться к этапу заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму; некоторые из них "вышли в отличники".

"Надо отметить, что в этом году практически у всех документы лучше. Некоторые так вообще в отличники вышли", - сказала она на заседании ЦИК в субботу.

Центризбирком России рассматривает документы, представленные партиями, для заверения федеральных списков кандидатов и списков кандидатов по одномандатным избирательным округам. После заверения списков партии приступают ко второму этапу - подаче документов для регистрации кандидатов.

Ранее Памфилова сообщила, что в избирательном бюллетене на предстоящих выборах депутатов Госдумы будет не больше 11 политических партий.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.