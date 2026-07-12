Поиск

В Самарской области при атаке БПЛА погиб один человек, трое ранены

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Самарскую область погиб один человек, трое ранены, включая ребенка, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. (...) Трое человек пострадало, в том числе ребенок", - написал Федорищев в своем канале в мессенджере Max.

Пострадавшие госпитализированы, уточнил губернатор.

В результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, а также промышленное предприятие, добавил глава региона.

На местах происшествий работают оперативные службы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июля 2026 года Военная операция на Украине
Самарская область Вячеслав Федорищев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Самарской области при атаке БПЛА погиб один человек, трое ранены

Силами ПВО уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву

 Силами ПВО уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву

Что произошло за день: суббота, 11 июля

Памфилова сообщила, что партии стали лучше готовиться к выборам в Госдуму

 Памфилова сообщила, что партии стали лучше готовиться к выборам в Госдуму

Движение на КрасЖД после схода вагонов с углем восстановлено в Красноярском крае

Продажа топлива открылась в Крыму на 99 АЗС

 Продажа топлива открылась в Крыму на 99 АЗС

Пожар на объектах хранения нефтепродуктов после атаки БПЛА в Ростовской области ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Твери полностью потушен
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10468 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3039 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 447 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов