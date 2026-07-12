В Самарской области при атаке БПЛА погиб один человек, трое ранены

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Самарскую область погиб один человек, трое ранены, включая ребенка, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. (...) Трое человек пострадало, в том числе ребенок", - написал Федорищев в своем канале в мессенджере Max.

Пострадавшие госпитализированы, уточнил губернатор.

В результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, а также промышленное предприятие, добавил глава региона.

На местах происшествий работают оперативные службы.