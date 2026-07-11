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Движение на КрасЖД после схода вагонов с углем восстановлено в Красноярском крае

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Полностью восстановлено движение поездов на станции Стайный Красноярской железной дороги, прерванное в ночь на субботу из-за схода вагонов с углем, сообщает КрасЖД в своем телеграм-канале.

Железнодорожники восстановили более 160 метров пути, отремонтировали ригельную опору и поврежденные из-за происшествия участки контактной сети.

В работах было задействовано более 200 специалистов, три восстановительных поезда и другая специализированная техника.

Из-за схода пассажирские поезда №9 Владивосток - Москва, №69 Чита - Москва, №269 Чита - Адлер, №270 Адлер - Чита, №2 Москва - Владивосток проследовали по Красноярской железной дороге измененным маршрутом в обход места аварии.

В настоящее время РЖД принимают все необходимые меры для ввода поездов в график.

Как сообщалось, вагоны сошли с рельсов и опрокинулись в ночь на субботу. В результате произошедшего повреждены железнодорожный путь и вагоны, ущерб составил более 1 млн рублей. Никто не пострадал.

Красноярская железная дорога Красноярский край РЖД
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