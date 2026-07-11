Что произошло за день: суббота, 11 июля

Ситуация с топливом в Крыму, непогода в Москве, очередная часть рассекреченных файлов США об НЛО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Твери потушили пожар на нефтебазе, возникший 9 июля в результате атаки БПЛА.

- Спасатели ликвидировали возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове.

- В субботу в Крыму свободная продажа топлива была на 99 АЗС. В Севастополе бензин свободно продавали на девяти АЗС сети "Атан", а также по QR-кодам.

- До конца субботы в Москве ожидаются ливни и грозы. Из-за непогоды повалило деревья, вода попала в вестибюль станции метро "Трубная".

- Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что отомстит за гибель отца аятоллы Али Хаменеи.

- Госсекретарь США Марко Рубио фактически управляет финансовой системой и энергетикой Венесуэлы, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

- Пентагон опубликовал четвертую часть рассекреченных материалов об НЛО.

- Актер Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни. Он служил в Театре на Таганке и известен по ролям Гаврилы в фильме "Бумбараш" и Петра Петровича Полипова в телесериале "Вечный зов".