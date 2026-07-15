Резервы ВСУ уничтожены ударами "Градов" в Днепропетровской области

В Запорожье поражена сеть складов украинской армии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" из состава группировки "Восток" уничтожили резервы украинской армии, подготовленные к переброске для усиления передовых позиций в Днепропетровской области, сообщило в среду Министерство обороны РФ.

"Получив целеуказание, расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" нанесли удар пакетом реактивных снарядов", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, в результате боевой работы уничтожены укрытия и свыше 30 украинских военнослужащих, находившихся в составе подготовленных к переброске резервов для последующего усиления передовых позиций в Днепропетровской области.

Группы противника, концентрировавшиеся в укрытиях и лесополосах, обнаружили операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки "Восток", информирует Минобороны.

Сообщается также об уничтожении в Запорожской области складов боеприпасов, мест хранения FPV-дронов, тяжёлых гексакоптеров и различного оборудования подразделений беспилотных систем ВСУ.

Операторы ударных БПЛА группировки "Восток" "последовательно нанесли удары по местам хранения боеприпасов противника и площадкам подготовки беспилотников к вылету, прямые попадания вызвали детонацию боекомплектов и возгорание складских помещений", говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство сообщает об уничтожении замаскированных пунктов управления и позиций расчётов БПЛА подразделений ВСУ в Сумской области военнослужащими 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север".

Российским военнослужащим "удалось нейтрализовать расчёты FPV-дронов противника, что способствовало дальнейшему успешному продвижению штурмовых групп", отмечено в сообщении.

"Мотострелки группировки войск "Север" каждый день успешно ведут боевые действия против украинских вооружённых формирований и продолжают продвигаться вперёд, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", - говорится в сообщении.

Также в Сумской области артиллерийским расчётом 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки "Север" уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ, сообщает министерство обороны РФ.

Ведомство в среду опубликовало видеокадры этих боевых эпизодов.