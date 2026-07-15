ЦИК РФ заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы от "Коммунистов России"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании в среду заверил федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным избирательным округам от партии "Коммунисты России".

"ЦИК постановляет: заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва в количестве 270 человек, выдвинутый политической партией "Коммунистическая партия Коммунисты России", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании комиссии.

Вторым принятым постановлением ЦИК заверил список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутых партией по одномандатным избирательным округам, в количестве 88 человек.

ЦИК разрешил партии открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Как сообщил на заседании комиссии член Центризбиркома Евгений Шевченко, документы от партии "Коммунисты России" были представлены в ЦИК 9 июля.

"По результатам рассмотрения первоначально принятых документов 11 июля мы приняли постановление об извещении политической партии (...) о недостатках. В ответ на наше постановление 13 июля уполномоченный представитель партии представил пакет документ - нужно констатировать, что по всем кандидатам, за исключением двух, все документы были представлены в полном объеме", - заявил Шевченко.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.