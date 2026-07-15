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Энергодар обесточен после атаки ВСУ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Энергодар остался без электричества в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в среду.

"Город Энергодар временно остался без электроснабжения. Критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, атака была совершена с помощью дронов. Аварийные бригады приступят к ремонту после стабилизации обстановки.

Губернатор отметил, что в городе сформирован запас топлива для дизельных генераторов на соцобъектах, городские службы переведены на усиленный режим работы.

Евгений Балицкий Энергодар
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