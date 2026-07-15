Минобороны РФ сообщило об ударах по логистическим центрам, объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по логистическим центрам и используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщило в среду министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 153 районах.