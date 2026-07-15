Российская армия сообщила об улучшении за сутки позиций в зоне СВО

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции, сообщило в среду министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сообщении Минобороны.

По его данным войска группировок "Север" и "Центр" улучшили тактическое положение, "Запад" - заняли более выгодные рубежи, "Южная" - улучшили положение по переднему краю.

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