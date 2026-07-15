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Кремль заявил, что Москва ничего не передавала Киеву через президента Сербии

Президент Сербии прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с Зеленским

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россия не передавала никаких посланий президенту Украины Владимиру Зеленскому через сербского лидера Александра Вучича, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Президент Сербии прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с Зеленским.

"Нет, никаких посланий мы не передавали. И в настоящий момент, до сих пор, Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не передавала ли российская сторона через сербского президента каких-то посланий Зеленскому и видит ли Россия возможность Сербии стать посредником не только в контактах с Киевом, но и с Европой.

Дмитрий Песков Сербия Украина Владимир Зеленский
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