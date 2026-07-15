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Предложения запретить русский язык в латвийских СМИ у Кремля вызывают неприятие

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Кремле осуждают звучащие в Латвии предложения о запретить русский язык в общественных СМИ.

"Реакция здесь может быть только осуждение. Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать заявление министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса о том, что русский язык не должен использоваться в общественных СМИ страны.

"Это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно, это их постоянная характеристика. Здесь можно выразить только неприятие", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Латвия Кремль Наурис Пунтулис
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