КС дал право детям старше 18 лишить родительских прав родителя-насильника

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд признал за детьми старше 18 лет право лишать родительских прав родителя, совершавшего ранее в отношении них серьезные преступления, включая насилие сексуального характера. Такое постановление опубликовано на сайте суда.

Оно вынесено по результатом проверки статей 54, 61 и 69 Семейного кодекса России, проверку проводили по жалобе гражданки Узбекистана.

В июне 2023 года суд приговорил ее отца к 14,5 годам лишения свободы за преступления в отношении нее и ее младшей сестры (статья 132 УК России, насильственные действия сексуального характера). Позднее по иску матери его лишили родительских прав в отношении трех младших несовершеннолетних детей - дочери и двух сыновей. Однако у самой заявительницы аналогичный иск не приняли со ссылкой на Семейный кодекс, так как к моменту его подачи ей уже исполнилось 18 лет.

Конституционный суд счел необходимым истолковать оспариваемые нормы так, чтобы они не препятствовали рассмотрению подобных исков со стороны взрослых детей, если до их совершеннолетия родитель совершил преступления, которые являются основанием для лишения родительских прав. В постановлении отмечается, что основания перечислены в статье 69 Семейного кодекса, включая физическое, психическое насилие, покушение на половую неприкосновенность детей, умышленное преступление против жизни, здоровья детей, другого родителя или иного члена семьи.

КС назвал лишение родительских прав крайней мерой, когда защитить детей по-другому нельзя, и признал, что закон не предусматривает возможности лишения родительских прав в отношении совершеннолетних. В ряде случаев, например, в вопросах наследства, закон позволяет учесть, что родитель, не лишенный родительских прав, нарушал интересы ребенка, и достичь сходных правовых последствий, но это нельзя считать адекватной гарантией защиты прав потерпевших от преступлений против половой неприкосновенности, указал суд.

КС также обратил внимание, что, хотя по общему правилу отмена усыновления совершеннолетнего также не допускается, суд вправе все же отменить его, если будет доказано преступление против половой неприкосновенности усыновленного. В этой связи совершеннолетний ребенок, родитель которого ранее совершил такое же преступление, не должен быть в неравном положении с усыновленным.

Более того, указал КС, когда второй родитель - который тоже мог страдать от семейно-бытового насилия - и компетентные органы не приняли нужных мер и не лишили родителя-преступника его прав вовремя, нельзя возлагать ответственность за это промедление на пострадавшего ребенка, который тогда защитить свои права не мог.

"В случае совершения родителем в отношении ребенка преступления, совершение которого является в соответствии с законодательством основанием для лишения родительских прав (в частности, преступления против половой неприкосновенности), само по себе сохранение помимо воли ребенка, достигшего возраста 18 лет, его правовой связи с этим родителем (...) затрагивает достоинство личности и ставит под сомнение эффективность гарантий защиты потерпевших от таких преступлений", - говорится в постановлении.

В таких исключительных ситуациях происхождение и биологическое родство не может предопределять сохранение прав и обязанностей родителя по отношению к совершеннолетнему ребенку, полагает КС.

При этом суд подчеркнул, что лишение родительских прав все же предназначено для охраны несовершеннолетних, которых нельзя защитить иным способом, так что подобное истолкование понадобилось лишь потому, что закон не предусмотрел для взрослых детей иного механизма.

Теперь федеральный законодатель вправе внести в регулирование изменения, чтобы обеспечить комплексную защиту прав граждан в подобной ситуации через прекращения правовой связи таких родителей и детей.

Дело заявительницы подлежит пересмотру.